Micat in Vertice Servillo-Alegiani e la libertà jazz

La Chigiana inaugura il 2026 con l’evento Micat in Vertice: ‘Di cosa vive l’uomo?’. Venerdì 16 si presenta uno spettacolo dedicato al songbook di Bertolt Brecht e Kurt Weill, interpretato da Peppe Servillo e Costanza Alegiani. Un appuntamento che unisce musica e teatro, offrendo un’occasione per riflettere sulla libertà artistica e sui temi universali affrontati attraverso questa produzione.

La Chigiana apre il nuovo anno con un evento straordinario. Venerdì 16 il primo appuntamento del 2026 con la Micat in Vertice è ‘Di cosa vive l’uomo?’, spettacolo dedicato al songbook di Bertolt Brecht e Kurt Weill, con protagonisti Peppe Servillo e Costanza Alegiani. Un appuntamento di grande rilievo proposto dall’Accademia Musicale Chigiana, che conferma la propria vocazione al dialogo tra linguaggi, epoche e tradizioni musicali. Al centro della serata al Teatro dei Rozzi, una rilettura intensa e contemporanea dell’universo brechtiano, accompagnata dalla Metropolitan Jazz Orchestra diretta da Marco Tiso, con arrangiamenti originali di Gianluigi Giannatempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

