Micat in Vertice Servillo-Alegiani e la libertà jazz

La Chigiana inaugura il 2026 con l’evento Micat in Vertice: ‘Di cosa vive l’uomo?’. Venerdì 16 si presenta uno spettacolo dedicato al songbook di Bertolt Brecht e Kurt Weill, interpretato da Peppe Servillo e Costanza Alegiani. Un appuntamento che unisce musica e teatro, offrendo un’occasione per riflettere sulla libertà artistica e sui temi universali affrontati attraverso questa produzione.

La Chigiana apre il nuovo anno con un evento straordinario. Venerdì 16 il primo appuntamento del 2026 con la Micat in Vertice è ‘Di cosa vive l’uomo?’, spettacolo dedicato al songbook di Bertolt Brecht e Kurt Weill, con protagonisti Peppe Servillo e Costanza Alegiani. Un appuntamento di grande rilievo proposto dall’Accademia Musicale Chigiana, che conferma la propria vocazione al dialogo tra linguaggi, epoche e tradizioni musicali. Al centro della serata al Teatro dei Rozzi, una rilettura intensa e contemporanea dell’universo brechtiano, accompagnata dalla Metropolitan Jazz Orchestra diretta da Marco Tiso, con arrangiamenti originali di Gianluigi Giannatempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Micat in Vertice. Servillo-Alegiani e la libertà jazz Leggi anche: Apertura straordinaria di Micat in Vertice. Arvo Pärt, omaggio dell’Accademia Chigiana Leggi anche: More Jazz Experience: al via la nuova rassegna jazz a Chiavari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Micat in Vertice. Servillo-Alegiani e la libertà jazz; Peppe Servillo e Costanza Alegiani al Teatro dei Rozzi: la Chigiana apre il nuovo anno con un evento straordinario. Peppe Servillo e Costanza Alegiani a Siena al Teatro dei Rozzi: la Chigiana apre il nuovo anno con un evento straordinario - 00 il Teatro dei Rozzi presenta un evento imperdibile per gli amanti della musica e del teatro: l’Accademia Chigiana apre il 2026 con Di cosa vive l’uomo? radiosienatv.it

Venerdì 16 gennaio al via la stagione Micat in Vertice con Di cosa vive l’uomo, spettacolo dedicato al songbook di Bertolt Brecht e Kurt Weill, con la Metropolitan Jazz Orchestra diretta da Marco Tiso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.