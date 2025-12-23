Nel pomeriggio del 23 dicembre 2025, un incidente sulla statale Aurelia ad Arcola ha coinvolto un mezzo pesante, che si è ribaltato durante la guida. Purtroppo, il camionista è deceduto in seguito alle ferite riportate e si trova attualmente in ospedale. L'incidente è sotto approfondimento dalle autorità locali per ricostruire le cause.

La Spezia, 23 dicembre 2025 – Un autotrasportatore è morto a seguito del ribaltamento dell'autoarticolato che stava conducendo lungo la statale Aurelia nel comune di Arcola. Il mezzo, che stava trasportando un escavatore, è uscito di strada a metà pomeriggio di lunedì in un tratto di strada rettilinea, adagiandosi su un fianco. Il conducente è rimasto intrappolato all'interno della cabina ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Trasportato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, è morto nelle ore successive. In corso rilievi per capire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzo pesante si ribalta sull’Aurelia, camionista muore all’ospedale

