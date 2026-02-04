Mercogliano omaggia Pasquale Campanello | il ricordo di un uomo di valori

Questa mattina a Mercogliano si è tenuta una cerimonia per ricordare Pasquale Campanello, morto l’8 febbraio del 1993. La comunità ha reso omaggio a un uomo di valori, ex sovrintendente capo di Polizia Penitenziaria. Tante persone si sono radunate per onorare la memoria di chi ha dedicato la vita al servizio pubblico.

L'8 febbraio 1993 morì a Mercogliano Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria. La sua storia è intrisa di un dolore profondo, misto a rabbia, di ideali e valori che a distanza di 33 anni ancora arrivano dritti alle coscienze.

