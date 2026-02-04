Mercogliano omaggia Pasquale Campanello | il ricordo di un uomo di valori

Da avellinotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Mercogliano si è tenuta una cerimonia per ricordare Pasquale Campanello, morto l’8 febbraio del 1993. La comunità ha reso omaggio a un uomo di valori, ex sovrintendente capo di Polizia Penitenziaria. Tante persone si sono radunate per onorare la memoria di chi ha dedicato la vita al servizio pubblico.

L’8 febbraio 1993 morì a Mercogliano Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria. La sua storia è intrisa di un dolore profondo, misto a rabbia, di ideali e valori che a distanza di 33 anni ancora arrivano dritti alle coscienze.Un’Occasione di Riflessione.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mercogliano Campanello

Pavia omaggia San Siro: "I guai giudiziari? La nostra città è altro. Siamo ricchi di valori"

Pavia celebra il suo spirito e i valori che la contraddistinguono, respingendo le polemiche e i pregiudizi legati a San Siro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mercogliano Campanello

mercogliano omaggia pasquale campanelloMercogliano ricorda Pasquale Campanello, gli studenti dell’IC incontrano la moglie Antonietta OlivaSi spegneva l' 8 febbraio del 1993 Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria. La sua storia è intrisa di un dolore profondo, misto a rabbia, di ideali e valori che a distanza d ... corriereirpinia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.