Pavia non è un titolo di cronaca, è una realtà quotidiana fatta di studio, lavoro, cura della persona, volontariato, innovazione, impresa, ricerca e solidarietà". Il sindaco Michele Lissia nel suo discorso pronunciato ieri mattina nell’aula magna del collegio Ghislieri in occasione del solenne conferimento delle benemerenze di San Siro ha accennato a un tema che riempie le pagine dei giornali: "Il nome di Pavia, troppo spesso, viene associato a tristi vicende giudiziarie che hanno leso l’immagine della nostra città. Ma i valori che Pavia esprime sono altri". Alcuni di questi valori sono espressi dalle persone e dalle associazioni che hanno ricevuto la benemerenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia omaggia San Siro: "I guai giudiziari? La nostra città è altro. Siamo ricchi di valori"

Oggi, martedì 9 dicembre 2025, la nostra città si è riunita per una delle tradizioni più sentite: la festa di San Siro, patrono di Pavia. Una giornata dedicata alla gratitudine, al senso di comunità e al riconoscimento di chi, con il proprio impegno, contribuisce ogni

