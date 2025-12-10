Pavia omaggia San Siro | I guai giudiziari? La nostra città è altro Siamo ricchi di valori

Pavia non è un titolo di cronaca, è una realtà quotidiana fatta di studio, lavoro, cura della persona, volontariato, innovazione, impresa, ricerca e solidarietà". Il sindaco Michele Lissia nel suo discorso pronunciato ieri mattina nell’aula magna del collegio Ghislieri in occasione del solenne conferimento delle benemerenze di San Siro ha accennato a un tema che riempie le pagine dei giornali: "Il nome di Pavia, troppo spesso, viene associato a tristi vicende giudiziarie che hanno leso l’immagine della nostra città. Ma i valori che Pavia esprime sono altri". Alcuni di questi valori sono espressi dalle persone e dalle associazioni che hanno ricevuto la benemerenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

