Bernabè Juve: per il futuro il centrocampista del Parma rappresenta uno degli obiettivi principali di Comolli, che valuta attentamente le possibilità di ingaggio. La posizione del club emiliano e i dettagli dell’affare saranno determinanti per definire eventuali sviluppi. La trattativa potrebbe aprire nuove opportunità per la Juventus, che continua a monitorare con attenzione le evoluzioni di questa situazione.

Bernabè Juve: per il futuro il centrocampista del Parma è uno degli obiettivi primari. Ecco cosa potrà succedere la prossima estate. Mentre la squadra guidata da Luciano Spalletti raccoglie i frutti sul campo, reduce dalla pesante vittoria contro la Roma, dietro le quinte la macchina organizzativa della Juve non si ferma. La programmazione è la parola d’ordine della nuova gestione e, secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, lo sguardo della dirigenza è già proiettato alla stagione 202627. Al centro delle manovre c’è la figura di Damien Comolli: il dirigente avrebbe individuato il rinforzo ideale per il centrocampo del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernabè Juve: Comolli guarda al futuro, lo spagnolo è un pallino per la prossima estate. La posizione del Parma e i dettagli dell’affare

