Nkunku gioca male per colpa di Rafa Leao! Analisi Torino-Milan 2-3
Tanti se la sono presa con Nkunku dopo Torino-Milan 2-3 di ieri sera, ma c'è molto di più. Nel video la nostra analisi tattica della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, chi gioca tra Giménez e Nkunku contro la Fiorentina? C’è un Teorema che …
Nkunku è in vantaggio su Loftus-Cheek per affiancare Leao questa sera a Torino. A riportarlo è Sky Sport Max Allegri ha recuperato in extremis Christian Pulisic, sembrerebbe però difficile ipotizzare un suo impiego dall'inizio Voi chi fareste giocare titolare - facebook.com Vai su Facebook
Gioca Nkunku: RLC parte in panchina La formazione ufficiale di #MilanLazio Vai su X
Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Milan: Leao in serata no, Nkunku non pervenuto - La panchina corta è un dato di fatto, così come la mancanza di un bomber di razza. Riporta msn.com
