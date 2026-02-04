mediolanum riempie i soci di dividendi

Mediolanum ha distribuito oltre 900 milioni di dividendi ai soci, grazie a un bilancio 2025 che si chiude con un utile netto di 1,2 miliardi di euro, in aumento dell’11%. L’istituto di credito ha deciso di premiare gli azionisti con cedole sostanziose, confermando così la solidità della sua situazione finanziaria.

Massimo Doris presenta i conti di Banca Mediolanum. Il copione è quello di sempre: numeri positivi, dividendi generosi e un messaggio rassicurante che guarda al futuro. La base è rappresentata dai conti 2025. L’utile netto sale a 1,24 miliardi di euro, in crescita dell’11%, e consente alla banca di distribuire 924 milioni di dividendi, pari a una cedola di 1,25 euro per azione, il 25% in più rispetto all’anno precedente. Una pioggia di cedole che nasce da una combinazione di risultati industriali e scelte strategiche. Dentro il dividendo ci sono infatti 20 centesimi che arrivano dalla vendita della quota in Mediobanca, realizzata nel pieno della battaglia che ha portato Piazzetta Cuccia sotto il controllo di Mps. 🔗 Leggi su Laverita.info

