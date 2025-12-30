Massimo Mauro, ex centrocampista e campione con la Juventus, commenta il momento attuale della squadra in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra analisi su Spalletti, valutazioni su Yildiz e considerazioni sui recenti sviluppi, Mauro offre una prospettiva equilibrata sul presente e il futuro della Juventus, evidenziando le potenzialità e le sfide dei bianconeri senza eccessi di entusiasmo.

Massimo Mauro si racconta: «Spalletti non lo scopriamo oggi. Sarebbe piaciuto all’avvocato! Yildiz? Può fare la storia della Juve» Massimo Mauro, ex centrocampista campione d’Italia e del mondo con la Juventus negli anni Ottanta, analizza il momento bianconero su La Gazzetta dello Sport. Al centro della sua disamina l’impatto di Luciano Spalletti e le strategie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massimo Mauro: «Spalletti non lo scopriamo oggi. Sarebbe piaciuto all’avvocato! Yildiz? Ha tutto per fare la storia della Juve. Rimpianto Rabiot? No, più Kean»

Leggi anche: Yildiz o Soulè? Il parere di Massimo Mauro: ecco cosa ha detto sui due protagonisti della sfida Juve Roma

Leggi anche: Massimo Mauro sentenzia: «Spalletti deve guardare in faccia la realtà, la sua Juve…». Poi analizza così della sconfitta di Napoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, ascolta Mauro: Ti serve Tonali e rinnova subito con Spalletti. Il colpo? Zhegrova al top.

Mauro sulla metamorfosi della squadra. Luciano Spalletti ha rilanciato Bremer, Yildiz e Locatelli per la corsa al vertice nel 2026 - Luciano Spalletti ha rilanciato Bremer, Yildiz e Locatelli per la corsa al vertice nel 2026 Intervenuto ai canali Mediaset, l’ex calciatore Massimo Mauro ha anal ... juventusnews24.com