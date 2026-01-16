Matthew McConaughey blocca l’intelligenza artificiale sulle sue immagini

Matthew McConaughey ha deciso di bloccare l’uso dell’intelligenza artificiale sulle sue immagini, evidenziando un gesto importante nel mondo dello spettacolo. Questa scelta mira a tutelare la propria immagine e privacy, contrastando l’uso invasivo di AI nei contenuti che riguardano le celebrità. La decisione dell’attore Premio Oscar rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti digitali delle figure pubbliche in un’epoca di crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il gesto di Matthew McConaughey è molto forte e risuona nel mondo del cinema e dello spettacolo. E’ notizia recente che l’attore Premio Oscar sia riuscito ad arginare l’uso invasivo dell’ AI nei confronti delle immagini e dei video di sé stesso, come è abituata a fare con tutte le celebrità, in maniera compulsiva e massificata. Un attore amatissimo. Matthew McConaughey è un attore amatissimo dal pubblico e dalla critica. Ha interpretato prima ruoli comedy da sogno – come Come farsi lasciare in 10 giorni – e poi ruoli complessi e di forte impatto emotivo – come Dallas Buyers Club e Interstellar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

