Matrimonio a Prima Vista 2026 Marina infastidita da Federico | Sei ingombrante Irene blocca andrea

A Milano, la quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2026 si apre con tensioni tra i concorrenti. Marina si infastidisce con Federico e gli dice chiaramente: “Sei ingombrante”. Nel frattempo, Irene decide di bloccare Andrea, mentre le discussioni tra le coppie continuano a creare scompiglio.

Milano, 4 febbraio 2026 – Quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2026 e nuove discussioni fra le coppie. Gli esperti Nada Loffredi, Giulia Davanzante e Andrea Favaretto hanno di che lavorare in questa tredicesima stagione del reality show, pardon esperimento sociale, in onda ogni mercoledì in Prima serata su Real Time. Nella puntata di mercoledì 4 febbraio i tre sposi Andrea D., Andrea T. e Federico si incontrano per la prima volta e si confrontano, così come fanno Irene, Marina e Linda. E quindi tanto i ragazzi quanto le ragazze hanno la possibilità di sfogarsi con gli omologhi delle altre coppie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza.

Marina Bernardi e Federico Cortinovis sono tra le coppie di

