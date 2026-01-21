Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza. Per la prima volta nel programma, tutte e tre le coppie mostrano difficoltà e tensioni, evidenziando che nessuna relazione è priva di criticità. Un approfondimento sulle dinamiche che emergono e sui conflitti che si delineano tra i protagonisti.

«Non ha piacere a parlare del mio lavoro», dice lei, convinta che Andrea a Matrimonio a prima vista «si stia costruendo un personaggio». La conferma, a detta sua, arriva quando, per alleggerire un momento di tensione, Andrea coinvolge Irene in due passi di danza in mezzo alla strada facendole sorgere il dubbio che lo abbia fatto solo per le telecamere. «Mi sembri tutto tranne che una persona spontanea», gli dice Irene portando Andrea ad alzarsi da tavola e a lasciarla da sola. «Non sa affrontare i problemi», riprende lei togliendosi teatralmente la fede mentre è evidente che lui non abbia piacere a discutere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matrimonio a prima vista 16: Irene si toglie la fede e accusa Andrea di non essere spontaneo mentre Marina bastona gratuitamente Federico

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene mette in discussione il comportamento di Andrea, portando a tensioni e dubbi tra i coniugi.

