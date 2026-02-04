Mastroianni il caso che divide Lamezia | indagine aperta sulla morte del brigadiere in un’atmosfera di tensione e dubbi

La morte del brigadiere Battista Mastroianni a Lamezia Terme ha scatenato una forte reazione tra la popolazione e le forze dell’ordine. Il suo corpo è stato trovato sabato mattina vicino al cimitero di Sambiase, provocando tensioni e molte domande senza risposta. Le autorità hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sulle cause del decesso, mentre la comunità si divide tra chi chiede giustizia e chi si mostra sfiduciato. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla sicurezza e sullo stato delle forze dell

Il corpo del brigadiere dei Carabinieri Battista Mastroianni, 38 anni, è stato ritrovato morto sabato mattina nei pressi del cimitero di Sambiase, a Lamezia Terme. L’evento ha scatenato un’ondata di sgomento nella comunità locale e ha aperto un’indagine che, finora, non ha fornito risposte definitive. L’autopsia è stata eseguita in serata, insieme agli esami tossicologici e all’analisi del sistema di tracciamento del veicolo, tutti in corso di approfondimento da parte della Procura di Lamezia Terme. I risultati potrebbero chiarire le circostanze che hanno portato al decesso, ma al momento l’inchiesta è coperta dal più rigoroso riserbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Battista Mastroianni

Ultime notizie su Battista Mastroianni

