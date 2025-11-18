Liscione–Occhito il ‘tubone’ che divide Foggia | tra annunci del Governo e dubbi locali
L'annuncio del finanziamento da 130 milioni per la realizzazione della condotta tra la diga del Liscione, in Molise, e quella di Occhito, in Puglia, ha acceso il dibattito politico, alla vigilia delle elezioni regionali. Da una parte c'è chi plaude alla “svolta storica”, chi solleva ancora dubbi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
