Bellinazzo sicuro | Campionato finito l’Inter l’ha chiuso Ma è un torneo falsato e vi spiego il motivo

Secondo Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, il campionato si sarebbe ormai concluso con la vittoria dell’Inter. La sua analisi si basa anche sui numerosi infortuni che hanno colpito il Napoli, ritenuti elementi che, a suo avviso, hanno influenzato l’andamento del torneo. Di seguito, una panoramica delle sue considerazioni e delle motivazioni che lo portano a questa conclusione.

Inter News 24 Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è convinto che l'Inter abbia già vinto il campionato complice anche i tanti infortuni che hanno colpito il Napoli. Il trionfo nerazzurro contro il Pisa continua a far discutere, non solo per gli errori di Sommer o la rimonta firmata da Pio Esposito, ma per le conseguenze sulla classifica generale. Dagli studi di Sportitalia, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha analizzato il momento d'oro della squadra di Cristian Chivu, lanciando però una frecciata pesante sulla regolarità della corsa scudetto. Bellinazzo e la convinzione sullo scudetto dell'Inter. "L'#inter ha praticamente chiuso il campionato, un campionato comunque falsato dai tanti infortuni capitati al #Napoli". Qualcuno dica al buon #Bellinazzo che uno #scudetto è frutto anche di come lavora uno staff tecnico, oltre che dalla bravura dei giocatori

