Mascherine in fiamme all' ex Salid | Per il Comune non c’erano mezzi e tempi necessari per migliore messa in sicurezza

Questa mattina alcuni cittadini hanno visto le mascherine bruciare all’interno dell’ex Salid, vicino al Parco dell’Irno. Il Comune spiega di non aver avuto i mezzi e il tempo necessari per mettere in sicurezza l’area prima dell’incendio. La riapertura del parco è prevista per domani, ma resta il dubbio sulla gestione di questa zona abbandonata.

"Il Parco dell'Irno riapre domani, per il Comune non c'erano mezzi e tempi necessari per una migliore messa in sicurezza che prevenisse l'incendio". Lo riferisce, a seguito di quanto emerso nella seduta di oggi della commissione trasparenza, il presidente Antonio Cammarota, consigliere comunale.

