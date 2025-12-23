Via Linificio frana messa in sicurezza Vince il Comune

Il Tar ha respinto la richiesta di Alauda srl di sospendere l’ordinanza del Comune di sicurezza su via Linificio, dopo la frana. Il provvedimento, firmato dal sindaco Fabio Colombo, mira a garantire la stabilità dell’area e a prevenire ulteriori rischi. La decisione conferma l’impegno dell’amministrazione nella tutela della sicurezza pubblica e nella gestione delle situazioni di emergenza.

Il Tar ha respinto la richiesta della società Alauda srl di annullare, con sospensiva, l'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Fabio Colombo per la messa in sicurezza e la verifica statica dell'area interessata dalla frana di via Linificio. Il provvedimento era stato emanato dopo gli eventi meteorologici, settembre scorso, che avevano provocato il cedimento del terreno sotto il piazzale di un belvedere privato. Il fronte franoso aveva coinvolto anche un tratto di via Pila, costringendo alla chiusura di quella strada per parecchi giorni impedendo l'accesso al parco dopolavoro Silvio Villa dal lato di via Pila.

