Ogni mattina, alle 7.15, Marco Rossi apre il suo garage a Bologna. Il meccanico si occupa di controllare e fare piccoli interventi sulla manutenzione dell’AdBlue, un elemento fondamentale per le auto diesel. Con semplici controlli regolari, può evitare ai clienti costosi guasti e riparazioni future. Rossi spiega che spesso basta poco per mantenere il sistema in funzione e prevenire problemi più seri nel tempo.

Ogni mattina, alle 7.15, Marco Rossi, meccanico di 48 anni con un garage a Bologna, apre le serrande del suo laboratorio in via dell’Orologio. Il suo primo cliente è sempre lo stesso: un Audi A6 diesel del 2020 con il sistema AdBlue. L’auto è arrivata con la spia del motore accesa, il display che lampeggiava “Sistema SCR non funziona”, e il conducente, un impiegato di una multinazionale, che si era già preparato a spendere oltre 2.500 euro per la sostituzione del catalizzatore. Invece, dopo un’ora di controllo, Marco ha scoperto il problema: cristalli di urea solidificati nell’iniettore, causati da un’abitudine comune ma letale — viaggi brevi in città, motori che non raggiungono mai temperature operative ottimali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manutenzione AdBlue: piccoli interventi evitano guasti costosi alle auto diesel

Approfondimenti su Manutenzione AdBlue

La gestione della manutenzione degli autobus nel trasporto pubblico tra Rovereto e Trento sta affrontando significative criticità, con frequenti fermi e guasti dei mezzi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Manutenzione AdBlue

