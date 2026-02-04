Manifestazione di Torino | la situazione con questo governo sta degenerando

La protesta di sabato scorso a Torino è scoppiata in modo violento e ha portato a una situazione difficile da gestire. La piazza si è riempita di tensione, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha usato i lacrimogeni e sono stati diversi i feriti. La manifestazione si è trasformata in un episodio che mette in discussione la stabilità del governo attuale. La città è ancora sotto shock, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su cosa sia successo davvero.

In esito a questo bailamme scaturito dalla manifestazione di sabato scorso a Torino, mi sono andato a rileggere un’intervista che feci nel 2022 per Altreconomia durante il governo Draghi (appoggiato, si badi bene, anche dalla cosiddetta “sinistra”). L’intervistato era l’avvocato Claudio Novaro, uno dei più quotati avvocati italiani nel campo della difesa (anche) dei cosiddetti “antagonisti”. Il quadro che egli fece fu a tinte molto fosche e dipingeva un potere (di qualsiasi colore politico) che reprimeva anche violentemente qualsiasi manifestazione che contestasse l’ordine costituito. Sicuramente esemplare fu la costituzione a Torino di un apposito pool di magistrati per contrastare le contestazioni contro la grande, inutile, devastante opera che è la Tav Torino-Lione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione di Torino: la situazione con questo governo sta degenerando Approfondimenti su Torino Manifestazione Violenze Torino, Cuperlo (Pd): ‘era una manifestazione pacifica, la destra cavalca questo clima’ La protesta di Torino si era svolta senza incidenti, ma ora la destra politica prova a cavalcare la rabbia. Docenti di sostegno su conferma famiglia, corsi Indire: Valditara, “Il Consiglio d’Europa riconosce che la situazione è migliorata grazie a questo Governo” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine Ultime notizie su Torino Manifestazione Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; Torino e il dissenso come problema del potere. Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a TorinoMigliaia di persone in piazza contro la chiusura del centro sociale di Vanchiglia e il governo Meloni, giornalisti aggrediti ... torinotoday.it Torino, manifestazione nazionale per Askatasuna sfocia in scontri con le forze dell’ordineSgombero di Askatasuna: a Torino migliaia di manifestanti in piazza tra alta tensione e controlli di sicurezza. Ecco gli aggiornamenti. notizie.it Torino dopo la manifestazione sembra un campo di battaglia. Ma cosa é successo davvero durante il corteo Lo ha documentato la troupe di #FarWest che non ha smesso di riprendere, nonostante le intimidazioni e un’aggressione. Questa sera su Rai3 alle 2 - facebook.com facebook #tagada Le violenze alla manifestazione di Torino per Askatasuna nel commento del giornalista Peter Gomez x.com

