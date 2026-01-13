Newcastle-Manchester City | semifinale di EFL Cup probabili formazioni e ultime dai campi

Il 13 gennaio 2026, alle ore 20:00, si disputa la semifinale di andata della EFL Cup tra Newcastle e Manchester City, presso lo stadio St James’ Park. La partita rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato favorevole in vista della sfida di ritorno. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità dai campi.

Martedì 13 gennaio 2026 (calcio d’inizio ore 20:00) Newcastle e Manchester City si affrontano a St James’ Park nella gara d’andata della semifinale di EFL Cup. Per i Magpies è un appuntamento speciale: la squadra di Eddie Howe vuole confermare quanto di buono fatto in coppa negli ultimi anni e costruirsi un vantaggio prima del ritorno. Dall’altra parte il City di Pep Guardiola punta a mettere subito le mani sulla doppia sfida con una prestazione “da grande”, provando a indirizzare la qualificazione già in trasferta. Come arrivano le due squadre. Il Newcastle arriva alla semifinale con fiducia, forte di un rendimento casalingo spesso competitivo contro le big e di un’identità ben riconoscibile: aggressività, intensità sulle seconde palle e un gioco che tende a esaltare gli esterni offensivi nelle transizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Newcastle-Manchester City: semifinale di EFL Cup, probabili formazioni e ultime dai campi Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La prima semifinale di Carabao Cup Leggi anche: Fulham–Manchester City: preview, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostico Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dove vedere Newcastle-Manchester City della Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Newcastle, vittoria ai rigori in FA Cup da pagare cara: ora lo scontro con il Man City; Le semifinali della Coppa Carabao in diretta su Sky: il Newcastle affronta un nuovo check mentre Semenyo è la chiave dei piani di Pep | MR IT; Howe ritiene il Newcastle penalizzato dal ritorno in trasferta contro il Manchester City. Pronostico Newcastle-Manchester City: St James’ Park di nuovo indigesto - Manchester City è una semifinale di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Dove vedere Newcastle-Manchester City della Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Come guardare la semifinale d'andata della Carabao Cup tra Newcastle United e Manchester City in diretta tv e streaming, oltre all'orario di inizio e alle notizie sulle squadre. goal.com

Scommesse Carabao Cup, semifinale di andata: il Newcastle ospita il Manchester City, Guardiola conduce al St James’ Park a 2.13 sulla lavagna Fastbet - Carabao Cup: al St James' Park il Manchester City di Guardiola è favorito sulla lavagna Fastbet in casa Newcastle: le quote scommesse del match. agimeg.it

PREMIER LEAGUE - 21a GIORNATA Tutto fermo nei primi quattro posti. Il Brentford sale in quinta posizione. Il Newcastle supera Chelsea e Sunderland e raggiunge il Manchester United sulla sesta piazza. Tottenham ko. West Ha - facebook.com facebook

Se viene Newcastle x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.