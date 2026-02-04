Maltempo sulla Puglia tregua solo temporanea | piogge in arrivo anche nel weekend

La Puglia è di nuovo sotto pioggia. Dopo giorni di perturbazioni atlantiche, le condizioni meteo non migliorano e le previsioni parlano di altre piogge nel weekend. Le strade si allagano e le allerte restano in vigore, mentre le autorità invitano alla prudenza.

Dopo le precipitazioni di queste ore e i forti venti meridionali, giovedì tempo più stabile. Venerdì nuova perturbazione, sabato ancora rovesci La Puglia risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che determinano frequenti fasi di maltempo. Una di queste sta interessando la regione in queste ore, portando precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Come rileva Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, il sistema perturbato è accompagnato da venti forti intorno Sud, con mari fino ad agitati e possibili mareggiate lungo i tratti di costa esposti. Nella giornata di giovedì è attesa una tregua.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

METEO PUGLIA - ARIA ARTICA IN ARRIVO, WEEKEND FREDDO

Maltempo sulla Puglia, tregua solo temporanea: piogge in arrivo anche nel weekendDopo le precipitazioni di queste ore e i forti venti meridionali, giovedì tempo più stabile. Venerdì nuova perturbazione, sabato ancora rovesci ... foggiatoday.it

Giornate di maltempo in tutta la Puglia con una piccola pausa: le previsioni fino al weekendPioggia e vento interessano il Brindisino e le altre province della regione. Giovedì 5 febbraio è attesa una tregua, che sarà temporanea ... brindisireport.it

Maltempo sulla Puglia: allerta gialla per temporali e forte vento. A Bari chiusi i cimiteri x.com

Nello schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile, c'è la Puglia ancora tra le regioni colpite dal maltempo. Venti fino a burrasca nel tarantino, in Salento anche temporali. "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, - facebook.com facebook