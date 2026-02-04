Giornate di maltempo in tutta la Puglia con una piccola pausa | le previsioni fino al weekend

Da brindisireport.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni parlano chiaro: in tutta la Puglia continueranno giorni di maltempo, con poche pause. Francesco Nucera di 3bmeteo conferma che il clima instabile resterà anche nei prossimi giorni, fino a tutto il weekend. La pioggia non dà tregua e le condizioni meteo restano difficili in diverse zone della regione.

BRINDISI - I prossimi saranno giorni pervasi dal maltempo secondo le previsioni di Francesco Nucera per 3bmeteo. La Puglia risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che determinano frequenti fasi di maltempo. Una di queste sta interessando la regione in queste ore, portando.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Brindisi Puglia

Il maltempo che si sta abbattendo su Napoli proseguirà fino al weekend (con qualche pausa)

Il maltempo continua a colpire Napoli.

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento, vento in tutta la regione, mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Questa mattina, la Protezione civile ha emesso un’allerta per temporali che riguarda tutta la regione, dal Barese al Salento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Forte ondata di maltempo sulla Puglia: danni e allagamenti per piogge, temporali e trombe d’aria

Video Forte ondata di maltempo sulla Puglia: danni e allagamenti per piogge, temporali e trombe d’aria

Ultime notizie su Brindisi Puglia

Argomenti discussi: Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni; Maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di domani, 3 febbraio; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Settimana estrema: prima il tepore inaspettato, poi forte maltempo.

giornate di maltempo inMeteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenzaLa circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza ... meteo.it

giornate di maltempo inGiornate di maltempo in tutta la Puglia con una piccola pausa: le previsioni fino al weekendPioggia e vento interessano il Brindisino e le altre province della regione. Giovedì 5 febbraio è attesa una tregua, che sarà temporanea ... brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.