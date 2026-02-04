Giornate di maltempo in tutta la Puglia con una piccola pausa | le previsioni fino al weekend

Le previsioni parlano chiaro: in tutta la Puglia continueranno giorni di maltempo, con poche pause. Francesco Nucera di 3bmeteo conferma che il clima instabile resterà anche nei prossimi giorni, fino a tutto il weekend. La pioggia non dà tregua e le condizioni meteo restano difficili in diverse zone della regione.

BRINDISI - I prossimi saranno giorni pervasi dal maltempo secondo le previsioni di Francesco Nucera per 3bmeteo. La Puglia risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che determinano frequenti fasi di maltempo. Una di queste sta interessando la regione in queste ore, portando.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi Puglia

Il maltempo continua a colpire Napoli.

Questa mattina, la Protezione civile ha emesso un’allerta per temporali che riguarda tutta la regione, dal Barese al Salento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Forte ondata di maltempo sulla Puglia: danni e allagamenti per piogge, temporali e trombe d’aria

Ultime notizie su Brindisi Puglia

Argomenti discussi: Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni; Maltempo: allerta gialla per tutta la giornata di domani, 3 febbraio; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Settimana estrema: prima il tepore inaspettato, poi forte maltempo.

Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenzaLa circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza ... meteo.it

Giornate di maltempo in tutta la Puglia con una piccola pausa: le previsioni fino al weekendPioggia e vento interessano il Brindisino e le altre province della regione. Giovedì 5 febbraio è attesa una tregua, che sarà temporanea ... brindisireport.it

Monitoraggio costante del reticolo idraulico da parte del Consorzio di Bonifica in queste giornate di maltempo - facebook.com facebook

Da giorni la Sicilia è sotto schiaffo per il maltempo. Giorgia Meloni non ha fatto come fece per l’Emilia-Romagna. Allora lasciò il G7 per andare a fare una sceneggiata ad uso social con gli stivali. In Sicilia invece non ha messo gli stivali. Sapete perché Perché x.com