Sicilia Schifani | Ciclone Harry i danni segnalati salgono a due miliardi | Meloni sorvola in elicottero le zone colpite

Il presidente Schifani ha aggiornato sulla situazione in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry. I danni ufficiali sono saliti a due miliardi di euro. A Niscemi, le immagini sono impressionanti: interi quartieri rischiano di crollare, con un vuoto enorme che si apre sotto le case. Meloni ha sorvolato le zone colpite in elicottero, ma ancora non si conoscono tutte le misure concrete per aiutare le persone colpite. La situazione rimane grave e le autorità sono al lavoro per valutare i danni.

"Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo in una trasmissione televisiva. "Ma questo - ha aggiunto il governatore - non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono"., "A Niscemi c'è una situazione senza precedenti", ha ribadito Schifani, raccontando: "Ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato le zone della Sicilia colpite dal maltempo, mentre i danni causati dal ciclone Harry salgono a due miliardi di euro.

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

