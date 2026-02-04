Malore mentre lavora in un terreno a Monti di Chiatri; arrivano i vigili del fuoco

Un uomo di 70 anni ha perso i sensi mentre lavorava in un terreno a Monti di Chiatri, in provincia di Lucca. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a soccorrerlo. Al momento, non si conoscono ancora le cause del malore.

Un uomo di 70 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo aver perso i sensi mentre lavorava in un terreno a Monti di Chiatri, in provincia di Lucca. L’allarme è scattato alle 17,55 di martedì 3 febbraio 2026, quando un cittadino ha segnalato il malore di un agricoltore impegnato in attività manuale in un’area di campagna. Sul posto è arrivata immediatamente una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha trovato l’uomo privo di conoscenza a causa di un’improvvisa collasso. L’età avanzata e le condizioni fisiche del soggetto hanno reso l’intervento particolarmente complesso, dato che il terreno era accidentato e non accessibile con mezzi meccanici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

