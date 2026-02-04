CIO Malagò fuori dal consiglio esecutivo | decisivo un voto al ballottaggio

Giovanni Malagò non farà più parte del consiglio esecutivo del CIO. Nell’assemblea a scrutinio segreto, ha perso al ballottaggio contro il cileno Neven Ilic. La sua esclusione dal board, che decide le questioni più importanti dello sport internazionale, è stata decisa da un voto decisivo.

Giovanni Malagò non entrerà nel consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, l'organismo in cui si assumono le decisioni più rilevanti dello sport mondiale. L'ex presidente del CONI, oggi alla guida della Fondazione Milano Cortina, è stato sconfitto al ballottaggio nella votazione che si è svolta a scrutinio segreto.

