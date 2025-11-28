Lutto ad Avellino | è morto Luigi Urciuoli ex consigliere comunale e apprezzatissimo veterinario
Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte di Luigi Urciuoli, ex consigliere comunale del capoluogo nello schieramento del Movimento Cinque Stelle e apprezzatissimo medico veterinario di Bellizzi Irpino."Un grande cuore, un carattere sanguigno. Ci lascia un uomo che si è sempre speso al servizio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
