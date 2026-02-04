Lupi Carabinieri forestali | Tante segnalazioni in regione ma anche casi di bracconaggio e avvelenamenti

In Piemonte, i Carabinieri forestali stanno ricevendo molte segnalazioni di lupi. Tuttavia, ci sono anche episodi di bracconaggio e di avvelenamenti che preoccupano le autorità. La situazione è sotto stretta osservazione, e le forze dell'ordine cercano di intervenire per fermare queste attività illegali.

Almeno una decina di lupi uccisi dai bracconieri. Il comandante regionale dei forestali: "Forte diffusione di esche avvelenate, ma anche due uccisioni con armi da sparo" “Riceviamo moltissime segnalazioni di lupi e abbiamo anche avuto diversi casi di bracconaggio e di avvelenamento”. Lo ha dichiarato il colonnello Aldo Terzi, comandante dei carabinieri forestali Emilia-Romagna, parlando della presenza sempre più frequente di questi animali selvatici nelle campagne e nelle colline, a margine dell'incontro sulle attività svolte nel 2025. Per quanto riguarda i casi di bracconaggio, secondo il comandante regionale dei forestali nel 2025 sono stati registrati circa dieci episodi in Emilia-Romagna, anche se si tratta di un dato approssimativo dato che permane una forte diffusione di esche avvelenate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Lupi Carabinieri Spuntano i primi casi da psicosi?: "Aggredito da due lupi in strada". Ma i carabinieri non trovano tracce Gli avvistamenti di lupi nelle aree urbane hanno suscitato preoccupazione e attenzione. Anche i carabinieri forestali abruzzesi celebrano la Giornata nazionale dell'albero Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lupi Carabinieri Argomenti discussi: Lupi? Bisogna imparare a conviverci. Le ordinanze del Comune di Pesaro aiutano ma tra settembre e febbraio saranno sempre presenti. Tra incendi, lupi e corsi d'acqua: 13.200 controlli dei carabinieri forestali in Granda nel 2025CUNEO CRONACA - Riceviamo dai carabinieri forestali del gruppo di Cuneo: Si rendono noti i principali dati relativi all’attività svolta nell’anno 2025 dai Carabinieri Forestali di Cuneo, attivi in pr ... cuneocronaca.it A Rimini sequestri di delfini e di cactus rari: i Carabinieri Forestali tracciano un bilancio dell'attivitàNel 2025 i Carabinieri Forestali dell’Emilia-Romagna, con 371 militari distribuiti in 94 reparti, hanno intensificato l’attività di tutela dell’ambiente ... altarimini.it Vede due lupi in un parcheggio a Bentivoglio e chiama i carabinieri x.com Oltre 46mila controlli dei carabinieri forestali del Veneto nel 2025. Monitoraggio in corso dei lupi, al momento giudicati non pericolosi #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.