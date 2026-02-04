Luffu la nuova app di assistenza sanitaria familiare dai creatori di fitbit

Questa mattina, i creatori di Fitbit, James Park ed Eric Friedman, hanno annunciato il lancio di Luffu, una nuova app dedicata all’assistenza sanitaria per le famiglie. Si tratta di una piattaforma pensata per aiutare le persone a gestire meglio la salute dei propri cari, con funzionalità che semplificano il monitoraggio e la cura. Luffu promette di essere uno strumento utile per chi vuole prendersi cura della propria famiglia in modo più semplice e diretto.

i creatori di fitbit, james park ed eric friedman, hanno annunciato l'arrivo di luffu, una piattaforma dedicata alla salute familiare. luffu si propone come un centro di cura familiare intelligente dove i membri della famiglia possono condividere dati sanitari e aggiornamenti. l'obiettivo è offrire una visione unificata della salute di tutti, facilitando la collaborazione tra familiari e caregiver. luffu: l'app di salute familiare dai creatori di fitbit. funzionalità principali. con luffu è possibile monitorare i dettagli della salute dell'intera famiglia, includendo statistiche sanitarie, dieta, medicinali, sintomi, esami di laboratorio e visite mediche, il tutto in modo fluido.

