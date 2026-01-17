Carpena rafforza l’assistenza sanitaria | nuovo volto per gli studi medici e c' è anche una nuova dottoressa
Carpena rinnova gli studi medici di via Brando Brandi 54, offrendo un ambiente aggiornato e servizi potenziati. La struttura si presenta con un nuovo volto, garantendo assistenza sanitaria di qualità ai cittadini di Forlì. Con l'inserimento di una nuova dottoressa, l'équipe medica si amplia per rispondere meglio alle esigenze della comunità. Un miglioramento articolato per assicurare un’assistenza più efficiente e vicina alle persone.
Un volto rinnovato e un’offerta sanitaria potenziata. Gli studi medici di Carpena, situati in via Brando Brandi 54, si presentano oggi ai forlivesi con una nuova veste. A seguito di recenti lavori di ristrutturazione, la struttura presenta un servizio ancora più efficiente e completo per i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
