La trasferta di oggi a Cerreto Guidi rappresenta una sfida importante per la Lucchese, affrontando una squadra ben organizzata guidata da Andrea Petroni. La formazione locale si distingue per la capacità di correre e aggredire, rendendo questa partita un banco di prova impegnativo. Tutto ruota intorno a Picchi, figura chiave per la squadra ospite, in un incontro che richiede attenzione e concentrazione da entrambe le parti.

Trasferta-trabocchetto quella di oggi a Cerreto Guidi, contro la squadra allenata dal lucchese Andrea Petroni, perché la formazione verde è una squadra organizzata che corre e aggredisce. Ricordiamo appena che la Real Cerretese è una neopromossa, avendo vinto lo scorso anno il campionato di Promozione. Servirà, pertanto, una Lucchese altrettanto aggressiva e determinata. L’obiettivo è abbastanza ovvio: mantenere l’imbattibilità, a prescindere dal risultato di Zenith Prato e Viareggio, impegnate a domicilio, per altro con avversari tutt’altro che malleabili, come il Castelnuovo di questo prolungato periodo positivo o come la stessa Massese, decisa a risalire la china. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Trasferta "trabocchetto". Pantera: tutto ruota intorno a Picchi

Leggi anche: Lucchese - L’analisi. Pantera da rinforzare

Leggi anche: Lucchese - Il protagonista. Bartolotta: "Pantera grande amore"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lucchese - Trasferta "trabocchetto". Pantera: tutto ruota intorno a Picchi - Se il mediano sta bene partirà dall’inizio oggi a Cerreto Guidi, con Bartolotta e Sansaro. sport.quotidiano.net