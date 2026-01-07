I bianconeri hanno già superato nel Vecchio Contintente il numero dei successi dello scorso anno Coach Ivanovic | Dobbiamo lottare e divertirci fino alla fine del torneo

La Virtus Bologna ha già superato in Europa il numero di successi dello scorso anno, grazie a una difesa solida e a un atteggiamento determinato. Coach Dusko Ivanovic sottolinea l'importanza di mantenere l'impegno e la concentrazione fino alla fine del torneo, evidenziando l’unità della squadra e l’approccio paziente e calmo nelle partite. Un cammino che testimonia la crescita e l’attenzione ai dettagli della formazione bolognese.

Difesa tosta e grande determinazione. Coach Dusko Ivanovic loda la prestazione della Virtus. "Abbiamo giocato una buona difesa, con calma e pazienza – conferma il coach montenegrino –. Abbiamo avuto qualche problema in transizione qualche problema in post basso, ma è stata in generale la difesa che permesso di raggiungere una vittoria importantissima per noi". Era dal 2007 che la Virtus non batteva lo Zalgiris, una vittoria che arriva dal maggior numero di rimbalzi conquistati 37-32. "Non è un problema di lunghi o di esterni, se tutta la squadra lotta, come abbiamo fatto con lo Zalgiris andando tutti a rimbalzo alla fine i risultati sono questi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I bianconeri hanno già superato, nel Vecchio Contintente, il numero dei successi dello scorso anno. Coach Ivanovic: "Dobbiamo lottare e divertirci fino alla fine del torneo» Leggi anche: Si avvicina il ritorno di Lily Allen: “Il nuovo album è stato registrato alla fine dello scorso anno” Leggi anche: Juve Udinese sarà una partita da… Fino alla fine! Quel dato che fa ben sperare i bianconeri in vista del match dello Stadium Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Per la Juventus la partita contro la Roma rappresentava un esame importante. Era la partita cruciale per definire le sorti della stagione, in positivo o in negativo. L'esame è stato superato a pieni voti. Una prestazione davvero di livello quella dei bianconeri. Ha - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.