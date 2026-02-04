Questa mattina l’oro torna sopra i 5.000 dollari dopo giorni di incertezza. Dopo una brusca discesa la scorsa settimana, il metallo prezioso ha ripreso rapidamente quota, confermando che si trattava solo di una correzione e non di una fine del rally. Gli investitori guardano con attenzione ai prossimi movimenti del mercato.

Torna a correre oltre i 5.000 dollari l’Oro, a conferma che la netta sterzata al ribasso registrata la scorsa settimana, rappresentava solo un movimento di correzione dai massimi raggiunti. E tanto più incisivo è stato il rialzo, quanto più marcata e repentina è stata la correzione: nell’arco di pochissime ore il metallo prezioso è crollato di circa 1.000 dollari dopo aver ripetutamente aggiornato i massimi storici ed essersi spinto su uni picco di 5.600 USDoncia. Ma cosa accadrà ora? L’oro rimbalza oltre i 5.000 dollari. A partire da lunedì è scattato un rimbalzo dell’oro, con il Future in consegna aprile che si è spinto oggi di nuovo al di sopra dei 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’oro torna sopra i 5.000 dollari: un movimento atteso. Ecco cosa aspettarsi

Approfondimenti su Oro 5mila

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Oro 5mila

Argomenti discussi: Prezzo oro in aumento, torna sopra i 5mila dollari; Borse, Piazza Affari prosegue il rally sui massimi. Europa cauta con occhi su inflazione e Bce; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib balza verso 46.900 con Mediobanca, il petrolio sale: gli attacchi russi in Ucraina continueranno; Certificati, gli investitori puntano su prodotti più difensivi.

Prezzo oro in aumento, torna sopra i 5mila dollariPrezzo oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 5.075,1600 dollari l'oncia con una crescita del 2,60% mentr ... ansa.it

Le Borse oggi, 4 febbraio. L’oro torna sopra i 5.000 dollari, sale anche l’argentoA Wall Street, oltre ad Alphabet, escono i conti del colosso dei chip Qualcomm e in Europa quelli di Banco Santander, Credit Agricole, Infineon e Ubs ... repubblica.it

Le #Borse di oggi, 4 febbraio. L’oro torna sopra i 5.000 dollari, sale anche l’argento. A Wall Street, oltre ad Alphabet, escono i conti del colosso dei chip Qualcomm e in Europa quelli di Banco Santander, Credit Agricole, Infineon e Ubs - @repubblica - #Econo x.com

Il gruppo di Lettura della Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino torna Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 21.00: il libro di questo mese è "Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea" di Suad Amiry. Vi aspettiamo per parlarne insieme! Per informazioni: bibliot - facebook.com facebook