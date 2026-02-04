L’oro torna sopra i 5.000 dollari | un movimento atteso Ecco cosa aspettarsi

Questa mattina l’oro torna sopra i 5.000 dollari dopo giorni di incertezza. Dopo una brusca discesa la scorsa settimana, il metallo prezioso ha ripreso rapidamente quota, confermando che si trattava solo di una correzione e non di una fine del rally. Gli investitori guardano con attenzione ai prossimi movimenti del mercato.

Torna a correre oltre i 5.000 dollari l’Oro, a conferma che la netta sterzata al ribasso registrata la scorsa settimana, rappresentava solo un movimento di correzione dai massimi raggiunti. E tanto più incisivo è stato il rialzo, quanto più marcata e repentina è stata la correzione: nell’arco di pochissime ore il metallo prezioso è crollato di circa 1.000 dollari dopo aver ripetutamente aggiornato i massimi storici ed essersi spinto su uni picco di 5.600 USDoncia. Ma cosa accadrà ora? L’oro rimbalza oltre i 5.000 dollari. A partire da lunedì è scattato un rimbalzo dell’oro, con il Future in consegna aprile che si è spinto oggi di nuovo al di sopra dei 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

