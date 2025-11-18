La Ruota della Fortuna il colpo di scena cambia tutto Gerry lascia il campione con una promessa

Dilei.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 18 novembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a far girare l’intramontabile Ruota della Fortuna, regalando una puntata vivace e piena di colpi di scena. La puntata è stata segnata da un grande cambio di passo: Riccardo, campione in carica e volto simbolo di questa stagione, ha dovuto lasciare il titolo a Carola. Un momento non semplice per lui, ma subito addolcito da un invito speciale di Gerry, che ha chiuso il passaggio di consegne con il sorriso e una promessa. “La Ruota della Fortuna”, Gerry fa una promessa al campione. Gerry Scotti, insieme all’inseparabile Samira Lui, ha condotto una puntata de La Ruota della Fortuna tutt’altro che prevedibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

