L' omelia dell' ' Arcivescovo Renna | Non puoi amare le armi e dirti cristiano Non puoi tenerle illecitamente e dirti devoto

L’arcivescovo Renna ha preso posizione durante l’omelia di domenica, puntando il dito contro chi sostiene di essere cristiano ma tiene armi o le usa illegalmente. Ha detto chiaramente che non si può amare le armi e allo stesso tempo professarsi devoti, perché si offende sant’Agata. Renna ha invitato a riflettere sul comportamento, sottolineando che indossare il sacco e avere un tirapugni sono gesti incompatibili con la fede. La chiesa, quindi, si schiera contro ogni forma di violenza e che si proclama cristiana ma

Quella di quest'anno è un'edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.

