Papà devo dirti una cosa Jasmine Carrisi l’annuncio in tv | Al Bano spiazzato in diretta

Il 23 novembre è andata in onda una puntata di Verissimo ricca di sorprese. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin sono arrivati padre e figlia: Al Bano e Jasmine Carrisi. La ragazza oggi 24enne, nata dal matrimonio tra il famoso cantante e Loredana Lecciso, sta diventando una presenza sempre più riconoscibile in televisione. Negli ultimi mesi il pubblico l’ha apprezzata anche nel reality The Couple, dove Jasmine è stata tra i personaggi più sorprendenti grazie alla sua freschezza, alla spontaneità e alla capacità di mostrarsi senza filtri. Nello studio di Verissimo si è parlato del loro rapporto papà-figlia, della quotidianità in famiglia e dell’affetto che li lega. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it