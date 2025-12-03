Fedez annuncia CASA 360° | il live-event all’Unipol Forum di Assago il 25 settembre 2026

Fedez annuncia il nuovo e attesissimo evento dal vivo “CASA 360°”, in programma venerdì 25 settembre 2026 all’ Unipol Forum di Assago. Un appuntamento pensato come un’esperienza totale, che riporta al centro una delle soluzioni sceniche più iconiche dell’artista: il palco centrale a 360°, capace di trasformare il concerto in un percorso immersivo e condiviso. Il ritorno del palco a 360°: show immersivo e impatto visivo. Il titolo “CASA 360°” anticipa un concept che mette il pubblico al centro quanto l’artista: una configurazione in cui lo spettacolo “accade” ovunque, senza un’unica direzione privilegiata. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Fedez annuncia “CASA 360°”: il live-event all’Unipol Forum di Assago il 25 settembre 2026

