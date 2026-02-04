Honda spinge forte a Sepang, con Mir, Bezzecchi e Bagnaia che si contendono le prime posizioni nella seconda giornata di test. La casa giapponese sembra aver recuperato terreno, mentre gli altri piloti cercano di trovare il giusto ritmo per le prossime gare. La sessione si prospetta intensa e piena di sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.46 Altre immagini da Sepang: #MotoGP – Pedro Acosta kekal garang dengan P4 pada sesi pagi hari kedua #SepangTest 2026! Strim #MotoGP musim 2026 live di #SPOTVNOW! #SPOTVMY Langgan Pek Motorsport untuk akses tanpa had! pic.twitter.comqGp47qSuW5 — SPOTV Malaysia (@SPOTVMY) February 4, 2026 7.43 Ducati ha portato a Sepang anche il collaudatore Michele Pirro. L’italiano non è sceso in pista questa mattina, ma potrebbe impegnarsi nel resto della giornata. 7.40 Il tempo per i giapponesi c’è, ma sembra che la decisione sia quella di non tornare in pista. Ricordiamo che dopo Sepang la MotoGP si sposterà a Buriram per dei nuovi test in vista della prima corsa dell’anno (1 marzo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Honda al top con Mir, Bezzecchi e Bagnaia in top10

Approfondimenti su SepangTest 2026

Questa mattina a Sepang, Mir sorprende tutti e si mette in testa alla classifica durante il test ufficiale.

Questa mattina a Sepang è ancora battaglia tra i piloti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 2 SESSION 1

Ultime notizie su SepangTest 2026

Argomenti discussi: MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla Malesia; IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per avvicinarsi a Marquez; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto).

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Honda al top con Mir, Bezzecchi e Bagnaia in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 Il tempo per i giapponesi c'è, ma sembra che la decisione sia quella di non tornare in pista. Ricordiamo ... oasport.it

MotoGP | Test Sepang 2026: la seconda giornata in DIRETTA (live e foto)Diretta Test MotoGP Sepang Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della seconda giornata di test IRTA della MotoGP 2026 sul circuito di Sepang, in Malesia! Nella prima gi ... motograndprix.motorionline.com

Il primo giorno di test a Sepang è agli archivi e Marc Marquez ha ripreso dove aveva terminato prima dell'incidente con Bezzecchi. Ciononostante non si è beato del miglior tempo spiegando di averlo fatto con gomme morbide (come gli altri veloci comunque), - facebook.com facebook

MotoGP, oggi i test di Sepang: le novità e le FOTO dalla Malesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com