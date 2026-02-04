LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | vincono le turche le lombarde lottano ma perdono la testa del girone

Questa sera il match tra Milano e Eczacibasi si è concluso con una vittoria per le turche, 3-2. Le lombarde hanno lottato fino alla fine, ma alla fine hanno perso la testa del girone. Milano chiude la fase a gironi in seconda posizione e dovrà affrontare i play off. La partita è stata intensa e combattuta, con le squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.17 Milano chiude da seconda della classe il Girone C, obbligata quindi a giocare prima i play off. La vittoria dell’Eczacibasi è stata importante proprio perchè le turche accedono direttamente ai quarti di finale della competizione. 22.16 Tra i fischi di un frustrato, giustamente, Allianz Cloud, Karakurt riceve il premio di MVP del match: una brutta immagina, ai danni di una giocatrice che non eccelle nella simpatia ma che va comunque rispettata per il livello dimostrato negli ultimi anni con i club e con la nazionale turca. 13-15 FINISCE QUI. VINCE L’ECZACIBASI! L’ultimo attacco di Karakurt è vincente in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le turche, le lombarde lottano ma perdono la testa del girone. Approfondimenti su Milano Eczacibasi LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: difficile sfida per mantenere la testa del girone per le meneghine Segui in tempo reale la partita Eczacibasi Istanbul-Milano, valida per la Champions League femminile 2026. LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le meneghine affrontano una difficile sfida per,mantenere la testa del girone Segui in tempo reale la partita tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. HIGHLIGHTS | Eczacibasi Istanbul VS Numia Vero Volley Milano Ultime notizie su Milano Eczacibasi Argomenti discussi: Numia Vero Volley Milano - Eczacibasi Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Scontro d'alta classifica per la Numia Vero Volley Milano: all'Allianz Cloud arriva l'Eczacibasi Istanbul. In palio il primo posto della Pool C; Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Volley donne, all'Allianz Cloud in scena la Champions League: la Numia Vero Milano a caccia dei quarti. LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: squadra ospite in vantaggio dopo il 16-25 nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Diagonale perfetta di Ekrek. 5-5 Lanier trova la diagonale. 4-5 Mani fuori, vantaggio turco. 4-4 Egonu ... oasport.it Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-Eczacibasi Istanbul, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League ... oasport.it Pallavolo ChampionsF - Giulio Bregoli con l'Eczacibasi ha preso le contromisure per la sfida di stasera com Milano x.com #Coppeeuropee Tutte in campo le big di A1: dall'ultima giornata dei gironi di Champions alle gare di ritorno di CEV Cup e Challenge Cup Super sfide sull'asse Italia-Turchia in VakifBank-Scandicci e Milano-Eczacibasi, Conegliano ospita le polacche facebook

