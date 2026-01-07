LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le meneghine affrontano una difficile sfida permantenere la testa del girone

Segui in tempo reale la partita tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026. Le meneghine affrontano una sfida importante per mantenere la posizione in testa al girone. Clicca qui per aggiornamenti continui e approfondimenti sulla gara. Inoltre, puoi seguire anche la diretta di Lodz-Conegliano di volley femminile, disponibile dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 17.26 Per Milano, a meno di clamorose sorprese, ci dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. Come schiacciatrici lo staff della Vero Volley dovrebbe ancora una volta affidarsi a Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre Anna Danesi e Hena Kurtagic dovrebbero formare la coppia di centrali. A dirigere l’attacco ci sarà Francesca Bosio, mentre pronta a difendere ogni pallone è il libero Eleonora Fersino. Attenzione ai possibili inserimenti, per far rifiatare le titolari e cogliere di sorpresa le avversarie, di Pietrini, Sartori e Akimova. 🔗 Leggi su Oasport.it

