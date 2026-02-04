L’Italia dell’olio nel 2026 si trova a un punto di svolta. Da una parte, i frantoi hanno adottato nuove tecnologie che migliorano i processi di molitura e garantiscono un olio di alta qualità. Dall’altra, molti agricoltori ancora faticano a integrare queste innovazioni nelle loro pratiche quotidiane. La sfida è mantenere le tradizioni senza perdere di vista le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica.

L’olivicoltura italiana nel 2026 si trova davanti a un bivio identitario. Se da un lato la tecnologia dei frantoi ha raggiunto vette di eccellenza fatti di nuovi sistemi di molitura che mantengono la qualità dell’olio, dall’altro il settore agricolo fatica a condurre l’innovazione. Un paradosso per un Paese che vanta oltre 530 cultivar e un primato mondiale nella biodiversità, ma resta prigioniero di impianti vecchi, scarsamente produttivi, e di una frammentazione che impedisce la sostenibilità economica. La campagna olearia 20252026 ha finalmente portato un incremento nella quantità produttiva con una produzione stimata di circa 300. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Evoluzione 2026 è l’evento nazionale dedicato alla promozione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità.

