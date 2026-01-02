Evoluzione 2026 | il futuro dell’olio extravergine a Roma

Evoluzione 2026 è l’evento nazionale dedicato alla promozione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità. A Roma, questa iniziativa si propone di approfondire le innovazioni e le tendenze del settore, offrendo un’occasione di confronto tra produttori, esperti e appassionati. Un appuntamento importante per conoscere meglio le caratteristiche e le potenzialità dell’olio extravergine, contribuendo alla sua valorizzazione e sostenibilità.

Cosa: Evoluzione 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva di qualità. Dove e Quando: Roma, Salone delle Fontane (Eur); lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00. Perché: Un appuntamento unico che unisce degustazioni di 37 aziende italiane, ricerca scientifica sui polifenoli e la presentazione della nuova guida di settore. L'anno della cultura gastronomica capitolina si apre sotto il segno dell'oro verde. Lunedì 19 gennaio 2026, il prestigioso Salone delle Fontane a Roma ospiterà Evoluzione, un appuntamento ormai imprescindibile per chiunque voglia comprendere le traiettorie future dell'olio extravergine di oliva italiano.

