Liste d’attesa sotto assedio | intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas

Alla presentazione del bilancio 2025 dei carabinieri del Nas, il ministro della Salute Orazio Schillaci e il generale Raffaele Covetti hanno messo in guardia sulle crescenti frodi nelle liste d’attesa e nelle prestazioni intramoenia. Le forze dell’ordine hanno segnalato un aumento di pratiche illecite, con pagamenti intestati a pazienti ignari e un sistema sotto pressione. La situazione preoccupa non poco medici e cittadini, che vedono allungarsi i tempi e aumentare i rischi di truffe.

Alla presentazione del bilancio sono intervenuti il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il comandante del Comando dei carabinieri per la Tutela della salute, il generale Raffaele Covetti.

