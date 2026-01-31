Sofisticazioni frodi alimentari e della sanità | il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas

I carabinieri del Nas di Taranto hanno chiuso il 2025 con numeri importanti. In tutto l’anno, hanno denunciato 100 persone per frodi alimentari e problemi legati alla sanità. L’attività si è concentrata sul controllo di alimenti, prodotti e strutture sanitarie, riuscendo a scoprire diverse irregolarità. I controlli sono stati intensi, e gli interventi hanno portato a sanzioni e sequestri. La lotta contro le frodi alimentari resta una priorità per garantire sicurezza ai cittadini.

I controlli hanno interessato ospedali, cliniche veterinarie, studi dentistici, ambulatori medici, laboratori di analisi, centri estetici, strutture ricettive per anziani, mense scolastiche e l’intera filiera alimentare I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) di Taranto hanno tracciato il bilancio delle attività effettuate nel corso dell’anno 2025 con 100 persone denunciate in stato di libertà e 1.605 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui 477 risultate non conformi. Gli interventi nel settore sanitario, farmaceutico e alimentare hanno evidenziato gravi irregolarità, tali da contestare 711 sanzioni amministrative (per un importo di oltre 420 mila euro) e segnalare all’Autorità Amministrativa 394 persone.🔗 Leggi su Brindisireport.it

