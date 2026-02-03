L’invisibile streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata della serie

L’attesa cresce: questa sera va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie “L’invisibile”. La fiction, con Lino Guanciale, ripercorre la cattura del boss mafioso e ha già attirato l’attenzione di molti. Si può seguire in diretta tv o in streaming, e i fan sono pronti a scoprire i dettagli di una vicenda che ha segnato la storia recente.

L'invisibile è la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi e un grande cast composto da personaggi noti come Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta.

