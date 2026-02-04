Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di L’invisibile, la fiction con Lino Guanciale e Levante. La serie racconta gli ultimi giorni di Matteo Messina Denaro, il superlatitante che da anni fa paura in Sicilia. La conclusione promette colpi di scena e risposte per chi ha seguito la storia fin dall’inizio.

Giunge al termine anche L'invisibile, la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale e Levante che racconta la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro: ecco cosa vedremo nella seconda e ultima puntata Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna, per l'ultima volta, L'Invisibile, la fiction con protagonista Lino Guanciale che racconta la cattura del boss Matteo Messina Denaro. E che ieri sera, al suo esordio, ha fatto regitrare numeri ottimi: 4.016.000 di spettatori, pari al 23.7% di share. Come finisce L'Invisibile: cosa succede nell'ultima puntata Nel gran finale, in onda in questo mercoledì 4 febbraio, il colonnello del Ros Lucio Gambera (interpretato da Lino Guanciale), che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla cattura del superlatitante, sta finalmente per chiudere il cerchio e portare così a compimento il proprio percorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'invisibile, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: come finisce la miniserie

