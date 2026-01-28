Morbo K l' ultima puntata stasera su Rai 1 | come finisce la miniserie

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Morbo K, la miniserie che ha fatto parlare molto negli ultimi giorni. La storia si svolge durante l’occupazione nazista di Roma e si basa su fatti reali. La puntata finale promette di chiudere con un colpo di scena e lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

Va in onda questa sera l'ultima puntata di Morbo K, la miniserie (che sta facendo discutere) ispirata a una storia vera ambientata durante l'occupazione nazista di Roma. Ecco cosa vedremo nei due episodi conclusivi. Morbo K arriva al suo capitolo conclusivo. Questa sera, mercoledì 28 gennaio alle 21.30 circa, Rai 1 trasmette la seconda e ultima puntata della miniserie diretta da Francesco Patierno che racconta una pagina poco nota della storia italiana attraverso il coraggio e l'ingegno di chi provò a salvare vite umane durante il rastrellamento del Ghetto di Roma nel 1943. Dove eravamo rimasti: riassunto della prima puntata Nei primi due episodi andati in onda martedì 27 gennaio, la miniserie ha raccontato come l'ospedale Fatebenefratelli, sull'Isola Tiberina a Roma, sia diventato uno dei pochi luoghi in cui tentare di sfuggire ai controlli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Perché Antonello Fassari è in Morbo K: l'attore aveva girato la fiction Rai sulla storia vera nel Giorno della memoria; Morbo K l'ultima volta di Fassari su Rai1 | In memoria di un artista straordinario.

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince al debutto e il testa a testa con BisioLa nuova miniserie Rai registra il 15,6% di share, L’ultima vola che siamo stati bambini il 15%, bene Floris e Lamborghini: tutti i dati Auditel ... libero.it

Morbo K segna l’ultima interpretazione televisiva di Antonello Fassari, prima della morte. Il celebre attore, omaggiato al termine della prima parte della serie su Rai 1, viene citato anche da Giacomo Giorgio su Instagram. facebook