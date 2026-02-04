L’Invisibile replica su Rai Premium ? Dove rivedere le repliche della fiction La Cattura di Matteo Messina Denaro

L’Invisibile, la miniserie che racconta gli ultimi mesi di Matteo Messina Denaro, torna in tv dopo essere stata trasmessa su Rai Premium. La fiction ripercorre le operazioni dei ROS che hanno portato alla cattura del boss di Cosa Nostra, durate oltre tre decenni. Ora, i telespettatori possono rivedere le repliche di questo racconto su diverse piattaforme digitali e canali streaming. La serie, con scene ricostruite e testimonianze, ha attirato molta attenzione e interesse nel pubblico.

L’Invisibile replica, dove rivedere le repliche della fiction “La Cattura di Matteo Messina Denaro”. “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” è una miniserie Rai che ricostruisce gli ultimi mesi della latitanza del boss di Cosa Nostra e il lavoro dei ROS che ha portato al suo arresto dopo trent’anni. La serie è andata in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026, con la regia di Michele Soavi e Lino Guanciale nel ruolo del colonnello Lucio Gambera. Il racconto mette in luce il lavoro “invisibile” degli investigatori, tra omertà, complicità e un territorio segnato dalla paura. Ma quando e dove rivedere le repliche della fiction La Cattura di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

