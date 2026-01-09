Don Matteo 15 replica su Rai Premium quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming
Don Matteo 15 replica, quando rivedere le repliche della fiction. “Don Matteo 15” è la quindicesima stagione della storica fiction Rai, andata in onda dall’8 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1. È la terza stagione con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, dopo l’uscita di scena di Terence Hill. Ora tutto si incentra su una sedicenne incinta e senza memoria, Maria, trovata ferita da Don Massimo in una chiesetta di campagna. La crisi interiore di Don Massimo, diviso tra passato da carabiniere e vocazione religiosa. Cecchini vicino alla pensione e nuove dinamiche in caserma con l’arrivo della nuova marescialla Provvedi. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
