Italia batte l' Austria in Coppa Davis | azzurri in semifinale con le vittorie di Berrettini e Cobolli |La cronaca
Matteo Berrettini ha vinto il primo singolare, Flavio sfida Misolic: in caso di parità il doppio sarò decisivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Coppa Davis, Italia-Austria: 1 -0, Berrettini batte Rodionov, ora tocca a Cobolli - facebook.com Vai su Facebook
COPPA DAVIS I Italia-Austria 1-0, Berrettini batte Rodionov in due set FOTO #ANSA Vai su X
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Cobolli e Berrettini portano gli azzurri in semifinale. Venerdì la sfida col Belgio - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Lo riporta leggo.it
Coppa Davis, Italia-Austria: diretta Cobolli-Misolic 3-1. Berrettini batte Rodionov (6-3, 7-6). Dove vederla in chiaro - A Bologna l'Italia del tennis guidata da Filippo Volandri è pronta a scendere in campo per il primo match delle fasi finali della Coppa Davis ... Riporta ilmattino.it
Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: azzurri in semifinale, super Cobolli batte Misolic in due set - 0 contro l'Austria: gli azzurri di Volandri in semifinale, venerdì, se la vedranno contro il Belgio ... Segnala ilgiornale.it