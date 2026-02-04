Questa mattina, le mascotte Tina e Milo sono state le protagoniste tra i banchi del mercato. I turisti americani si sono fermati a fotografarle, cercando gadget e souvenir con gli ermellini. Le felpe, le T-shirt e i cappellini con i personaggi sono andati a ruba, e anche gli zaini coordinati sono finiti rapidamente sugli scaffali. La voglia di portare a casa un ricordo di questa città ha spinto molti a comprare tutto quello che avevano tra le mani.

Felpe, T-shirt, cappellini da uomo, donna e bambino, con gli zaini coordinati e poi le mascotte: gli ermellini Tina e Milo in versione pupazzetto, portachiavi e magnete. Va a ruba l’assortimento di gadget per le Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano Cortina. Corner ufficiale Andros, in centro a Monza, dove le richieste di abbigliamento e merchandising a tema fioccano ormai da 15 giorni. Anche lo sponsor ufficiale Salomon ha portato il suo abbigliamento griffato Milano Cortina nel negozio in centro a Monza. Entrano i giovanissimi cercando le T-shirt, ma anche mamme e papà, nonni per i nipoti e fidanzate per fare un regalo speciale che resti nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'importante è esserci. Le mascotte vanno a ruba. E arrivano i turisti Usa

