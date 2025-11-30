Le grondaie in rame vanno a ruba a Catania | un 44enne le smontava per rivenderele

Un catanese di 44 anni si era specializzato in furti di pluviali in metallo da rivendere al mercato nero, causando però ingenti danni alle vittime. L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina, che si sono messi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

